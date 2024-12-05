В Кузбассе обсудили итоги противодействия незаконному обороту оружия и помощь бойцам СВО

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу прошла пресс-конференция, посвященная противодействию незаконному обороту оружия и добровольной передаче гражданского оружия для нужд специальной военной операции. Мероприятие объединило представителей Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, Общественного совета при областном полицейском Главке, военнослужащих спецподразделений и представителей Минобороны.

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу подполковник полиции Евгений Трубицын отметил, что за 11 месяцев 2024 года в регионе зарегистрировано 46 преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия. С целью профилактики подобных преступлений на территории Кузбасса проводится оперативно-профилактическая операция «Арсенал». Только за два ее этапа в феврале и июне текущего года из незаконного оборота было изъято 77 единиц огнестрельного оружия, более 3 700 патронов различного калибра, около 12 кг пороха. В настоящее время в Кемеровской области проводится третий этап операции, в ходе которого сотрудниками правоохранительных органов уже изъято 25 единиц огнестрельного оружия, около 1 тысячи патронов, 2 кг пороха.

Евгений Трубицын также привел пример результата совместных оперативно-розыскных мероприятий, когда сотрудниками ГУУР МВД России, областного полицейского Главка и регионального УФСБ России при содействии спецназа Росгвардии задержан ранее судимый за убийство и кражу 40-летний житель Новокузнецка. В ходе обыска в двух его гаражах обнаружено и изъято 3 единицы гладкоствольного ружья, винтовка со сбитым номером, «Сайга», автомат, 2 единицы ПМ с боеприпасами к ним, 2 обреза охотничьих ружей, переделанный сигнальный пистолет, а также большое количество основных частей оружия: стволы с ударно-спусковым механизмом, устройство для изготовления пуль, прицельное приспособление, шомпол, металлический приклад, заготовки ствола, рукоятка автомата АК. Кроме этого, изъято свыше 5 800 патронов различного калибра, 4 банки с порохом и электродетонаторы. В настоящее время в отношении подозреваемого следователем ОМВД России по г. Прокопьевску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ. На время следствия фигурант заключен под стражу.

На пресс-конференции были также подведены итоги операции «Оружие». Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии подполковник полиции Игорь Глущенко отметил, что с начала года благодаря активному участию граждан удалось изъять из оборота 62 единицы оружия, включая нарезное, гладкоствольное, газовое и самодельное, а также более 1 200 патронов. Спикеры особо подчеркнули, что добровольная сдача оружия освобождает граждан от ответственности, если оно не связано с совершением преступлений.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено добровольной передаче оружия для нужд СВО. Подполковник полиции Игорь Глущенко подробно рассказал о порядке передачи оружия. Жители региона могут бесплатно передать оружие, обратившись в подразделения лицензионно-разрешительной работы. Для удобства граждан был запущен новый онлайн-сервис на сайте Росгвардии, где можно подать заявку, а специалисты ведомства помогут с оформлением.

Работа с невостребованным оружием также активно продолжается. В октябре была передана первая в стране крупная партия из 100 единиц конфискованного оружия, а сейчас готовится к отправке еще 120 единиц.

На мероприятие также были приглашены владельцы охотничьих ружей из Кемерова, которые ранее выразили желание передать свое оружие бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции. Александр Рудзеев передал семейное ружье, доставшееся ему в наследство, отметив, что решение далось нелегко, но он рад, что оно еще послужит. Кемеровчанин Петр Поляков рассказал, что является сыном фронтовика и сейчас не может оставаться в стороне, когда бойцы вновь защищают рубежи нашей Родины. Он не только отдал свою «двустволку», но и подробно рассказал военным о ее конструктивных особенностях.

Присутствовавший на конференции член Президиума Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу Олег Литвин вручил владельцам оружия благодарственные письма от председателя Общественного совета Дмитрия Осипова и выразил признательность за помощь и содействие участникам специальной военной операции. «Такая поддержка бесценна, - подчеркнул он. – Она не только позволит бойцам эффективнее выполнять поставленные задачи, но и в очередной раз доказывает нашу сплоченность и единение в достижении главной цели – нашей победы!»

На встрече выступил военнослужащий спецназа Росгвардии с позывным «Сэм». Он поделился опытом борьбы с дронами противника, подчеркнув, что в сложных условиях гладкоствольное оружие порой становится последним рубежом защиты. Военнослужащий продемонстрировал беспилотный летательный аппарат, сбитый из такого оружия, отметив, что после восстановления устройство встанет на вооружение в подразделении Росгвардии.

Фото: Росгвардия