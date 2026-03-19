В Кузбассе обсудили меры по обеспечению безопасности граждан и охране объектов

В Кемерове состоялось заседание оперативного штаба территориального управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу по координации деятельности подразделений в период подготовки и выполнения задач по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и защите объектов, подлежащих государственной охране.

Мероприятие прошло под руководством врио начальника территориального управления Росгвардии по Кузбассу полковника полиции Павла Кузнецова. В заседании приняли участие руководители и командиры подразделений ведомства, представители МВД и правительства Кузбасса.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки сил и средств по обеспечению безопасности предстоящих майских праздников, включая 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также летней оздоровительной кампании и отдыха детей. Особое внимание было сосредоточено на согласовании действий различных ведомств с целью эффективного реагирования на противоправные посягательства.

Кроме того, участники штаба обсудили внедрение новых элементов безопасности, включая посты воздушного наблюдения, а также мобильные огневые группы, которые будут задействованы в случае изменения оперативной обстановки.

По предварительным планам, в период майских праздников на обеспечение безопасности граждан будет привлечено порядка 400 представителей войск правопорядка.

