В Кузбассе обсудили организацию работы уполномоченных служб в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Кемерово и Новокузнецк (Спиченково)

27 и 28 марта 2025 года в Кузбассе представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в заседаниях Координационных советов воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации — ВПП Кемерово и ВПП Новокузнецк (Спиченково).

Участники — представители территориальных управлений таможенной и пограничной служб, уполномоченных контрольно-надзорных ведомств и иных органов и учреждений — встретились, чтобы обсудить выполнение ранее принятых решений по обеспечению безопасности работы аэропортов, итоги работы пунктов пропуска в 2024 году и задачи на предстоящий календарный год.

На каждой из встреч в числе основных рассмотренных вопросов — оценка эффективности и соблюдение технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, подконтрольных грузов, товаров и животных, а также необходимости внесения изменений и дополнений.

При этом постоянные члены заседаний — представители Россельхознадзора — отмечают, что главным требованием при обеспечении контроля на границе является соответствие инфраструктуры и порядка осуществления ветеринарного и фитосанитарного контроля в аэропорту международным требованиям, а также обеспечение охраны от заноса из других государств и распространения заразных болезней животных, недопущение ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных грузов и карантинных вредных организмов.