В Кузбассе обжаловано помещение под домашний арест двух женщин, обвиняемых в истязании несовершеннолетних

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил ходатайства следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух взрослых местных жительниц, обвиняемых в истязании девушек возрастом 14 и 17 лет.

По версии органов предварительного расследования, в ночное время 28 августа 2025 года обвиняемые возрастом 20 и 27 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом, где находились несовершеннолетние потерпевшие возрастом 14 и 17 лет, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления. Воспользовавшись беззащитностью девушек, женщины в ходе «выяснения отношений» наносили пострадавшим множественные удары. При этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из потерпевших, а также пыталась заставить её выпить около 30 таблеток. Были совершены и иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания. Всё происходящее на камеру мобильного телефона фиксировала 27-летняя обвиняемая, также участвовавшая в истязаниях.

После совершения преступления, уходя из дома, обвиняемые высказали пострадавшим угрозу поджечь дом и «зарезать» их в случае сообщения о совершённом преступлении.

Вскоре о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних стало известно правоохранительным органам, обвиняемые были задержаны.

Органами предварительного расследования им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершённое группой лиц.

30 августа 2025 года Мариинский городской суд Кемеровской области избрал женщинам меру пресечения в виде домашнего ареста.

На днях, до вступления судебных решений в законную силу, от адвокатов обвиняемых поступили апелляционные жалобы, в которых утверждается, что мера пресечения в виде домашнего ареста судом избрана необоснованно. Приводятся основания, позволяющие избрать в отношении обвиняемых иную, более мягкую меру пресечения.

После выполнения правовых процедур, установленных уголовно-процессуальным законодательством, поступившие в суд жалобы вместе со всеми материалами будут направлены для рассмотрения в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда.

Следует отметить, что ранее в ряде средств массовой информации сообщалось о помещении обвиняемых женщин по решению суда в СИЗО, что не соответствует действительности. Мера пресечения в виде домашнего ареста, как и заключение под стражу, также является мерой пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд