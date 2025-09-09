В Кузбассе обжаловано помещение под домашний арест двух женщин, обвиняемых в истязании несовершеннолетних
Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил ходатайства следователя следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух взрослых местных жительниц, обвиняемых в истязании девушек возрастом 14 и 17 лет.
По версии органов предварительного расследования, в ночное время 28 августа 2025 года обвиняемые возрастом 20 и 27 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в дом, где находились несовершеннолетние потерпевшие возрастом 14 и 17 лет, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления. Воспользовавшись беззащитностью девушек, женщины в ходе «выяснения отношений» наносили пострадавшим множественные удары. При этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из потерпевших, а также пыталась заставить её выпить около 30 таблеток. Были совершены и иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания. Всё происходящее на камеру мобильного телефона фиксировала 27-летняя обвиняемая, также участвовавшая в истязаниях.
После совершения преступления, уходя из дома, обвиняемые высказали пострадавшим угрозу поджечь дом и «зарезать» их в случае сообщения о совершённом преступлении.
Вскоре о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних стало известно правоохранительным органам, обвиняемые были задержаны.
Органами предварительного расследования им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершённое группой лиц.
30 августа 2025 года Мариинский городской суд Кемеровской области избрал женщинам меру пресечения в виде домашнего ареста.
На днях, до вступления судебных решений в законную силу, от адвокатов обвиняемых поступили апелляционные жалобы, в которых утверждается, что мера пресечения в виде домашнего ареста судом избрана необоснованно. Приводятся основания, позволяющие избрать в отношении обвиняемых иную, более мягкую меру пресечения.
После выполнения правовых процедур, установленных уголовно-процессуальным законодательством, поступившие в суд жалобы вместе со всеми материалами будут направлены для рассмотрения в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда.
Следует отметить, что ранее в ряде средств массовой информации сообщалось о помещении обвиняемых женщин по решению суда в СИЗО, что не соответствует действительности. Мера пресечения в виде домашнего ареста, как и заключение под стражу, также является мерой пресечения, связанной с изоляцией от общества.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото: Мариинский городской суд