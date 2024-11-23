В Кузбассе офицер Росгвардии провела «прямую линию» по вопросам трудоустройства в войска правопорядка

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу состоялась «прямая линия», на которой руководитель кадровой службы подполковник Елена Степанова ответила на вопросы граждан о службе в войсках правопорядка.

Среди первых обратившихся был житель города Мыски, учащийся 9 класса, планирующий карьеру в Росгвардии. Елена Александровна порекомендовала молодому человеку сосредоточиться на завершении обучения, а затем вернуться к вопросу о трудоустройстве. Юноше рассказали о возможности трудоустройства в подразделения войск правопорядка без обязательной срочной службы при наличии высшего образования, а также об учебных программах для подготовки офицеров в вузах Росгвардии в Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске и Саратове.

Житель Киселевска, который также принял участие в «прямой линии», выразил желание вступить в ряды Росгвардии, но опасался отказа из-за судимости родственника. Елена Александровна пояснила, что такие случаи рассматриваются индивидуально и не являются основной причиной для отказа, что помогло кандидату успокоиться и принять решение о дальнейшем взаимодействии с кадровой службой.

В ходе мероприятия обсуждались и вопросы поступления на службу в спецподразделения. Гражданам довели требования к кандидатам, а также рассказали о льготах: бесплатное медицинское обслуживание, предоставление служебного жилья или компенсация за поднаем, ежегодный отпуск от 30 дней с бесплатным проездом, стабильное денежное довольствие с возможностью его роста по мере выслуги лет.

За пять часов проведения «прямой линии» в Росгвардию обратились 16 жителей региона. Граждан интересовали порядок приема, вступительные испытания, социальные гарантии и льготы. Всем были даны исчерпывающие ответы.

«Прямые линии помогают нам понять, что действительно волнует граждан, и оперативно предоставлять им компетентные ответы. Мы продолжим эту работу, ориентируясь на текущие потребности» - отметилаЕлена Александровна.

В 2024 году сотрудники кадровой службы Росгвардии в Кузбассе оказали консультации по вопросам трудоустройства более 2 000 жителям как региона, так и других уголков России.

Подробнее об имеющихся вакансиях в подразделениях Росгвардии можно узнать на официальном сайте территориального органа 42.rosguard.gov.ru в разделе ВАКАНСИИ.

Фото: Росгвардия