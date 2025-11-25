В Кузбассе партии рапса прошли контроль в Россельхознадзоре перед отправкой в Калининград и Республику Беларусь

С 17 по 19 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 55 фитосанитарных сертификата на новые партии рапса свежего урожая, предназначенные для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград и Республику Беларусь.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Промышленновского, Ленинск – Кузнецкого, Крапивинского, Гурьевского муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в совокупном объеме 3 674,67 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».