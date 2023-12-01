В Кузбассе по фактам не гашения карантинных сертификатов объявлены предостережения

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса при осуществлении фитосанитарного контроля проводятся профилактические контрольные мероприятия без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства Российской Федерации путем анализа сведений, содержащихся в ФГИС «Аргус-Фито».

С начала 2023 года при проведении мониторинга программы было выявлено 306 фактов не извещения территориального Управления Россельхознадзора (Кемеровской области-Кузбасса) о получении грузополучателями подкарантинной продукции, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (было 235 предостережений).

Хозяйствующие субъекты не уведомили Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции, чем нарушили требования ч. 8 ст. 21, ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», п. 3, п. 5, п. 6 Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425.

По всем выявленным фактам не извещения были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напоминаем, что карантинный сертификат считается погашенным с момента внесения в федеральную государственную информационную систему в области карантина растений сведений о завершении перевозки партии подкарантинной продукции.