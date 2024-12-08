В Кузбассе по иску прокурора в доход государства обращены денежные средства и имущество бывшего чиновника на сумму более 17 млн рублей

В Кемеровской области – Кузбассе по иску прокурора в доход государства обращены денежные средства и имущество бывшего чиновника на сумму более 17 млн рублей, законность происхождения которых он не подтвердил.

Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса проведена проверка законности расходования денежных средств бывшим начальником одного из лесничеств областного департамента лесного комплекса Б..

Установлено, что в 2018–2019 годах у чиновника и его родственников появились квартиры и автомобили общей стоимостью свыше 17 млн рублей. Б. не смог доказать законность происхождения денежных средств, потраченных на их приобретение. Это стало поводом для направления прокурором области в суд искового заявления об обращении имущества и денег в доход государства.

Требования прокурора суд удовлетворил. Ответчик обжаловал принятое решение, однако судами апелляционной и кассационной инстанций оно оставлено без изменения.

В доход государства обращены четыре автомобиля, четыре квартиры в центре города Кемерово и свыше 3 млн рублей.

Кроме того, органами предварительного расследования установлена причастность бывшего чиновника к организации преступного сообщества, нелегальной рубке леса и перевозке незаконно заготовленной древесины. Размер причиненного ущерба превысил 79 млн рублей. Уголовное дело по обвинению 14 членов преступного сообщества находится на рассмотрении в суде. Б. содержится под стражей.

Фото: пресс-служба прокуратуры области