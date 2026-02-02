В Кузбассе по нацпроекту в 2026 году благоустроят 104 общественные территории

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в Кузбассе в этом году благоустроят 104 общественные территории. Финансирование составит 1,2 млрд рублей, средства будут направлены из федерального и областного бюджетов.

Так, по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок 99 общественных пространств. В настоящее время муниципалитеты проводят аукционы на выбор подрядчиков. На сегодняшний день заключено 45% контрактов на выполнение работ. В числе объектов — кемеровский парк «Антошка», бульвар Шахтеров в Анжеро-Судженске, детская площадка «Уголек» в районе улицы Кирова в Березовском, сквер «Сады книг» в Киселевске и другие.

Кроме того, будут реализованы пять проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Это Аллея Юности в Белове, улица Весенняя в Киселевске, общественная территория, прилегающая к улице Пушкина в Ленинске-Кузнецком, «Очаг горной Шории» в Мысках, а также «Выставка Достижений нашего Кузбасса. Спецвыпуск» в Прокопьевске.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса