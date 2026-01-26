В Кузбассе под контролем Россельхознадзора партии муки пшеничной отправлены в КНДР

13, 19 и 20 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на первые в 2026 году партии муки пшеничной, произведенной на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленной для дальнейшей транспортировки в Корейскую Народно — Демократическую Республику.

Под контролем ведомства погрузка отрубей пшеничных производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 540 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».