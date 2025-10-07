Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кузбассе под контролем Россельхознадзора в Монголию отгружено более 4 млн куриных пищевых яиц

В Кемерово за 9 месяцев 2025 года  инспекторы Россельхознадзора  оформили необходимые ветеринарные сопроводительные документы для отгрузки в адрес монгольских получателей 4 339,16 тыс. куриных пищевых яиц.

Так, каждая из 14 экспортных партий прошла исследования в аккредитованной лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам проведённых исследований партии продукции признаны соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Перемещение партий осуществлялось прямым автомобильным сообщением с учётом условий, предъявляемых к транспортным средствам, используемым для перевозки данного вида продукции.

Перед отправкой продукции на экспорт инспекторы Россельхознадзора проводят досмотр автотранспорта перевозящего яйца, соответствие требованиям Монголии маркировки яйца и упаковки, по результатам которых нарушения не выявлены.

После проведённого досмотра партий яиц и анализа всех представленных документов на продукцию инспекторы оформили на каждую партию экспортные ветеринарные сертификаты формы 5k установленной формы.

07/10/2025
07/10/2025
