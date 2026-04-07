В Кузбассе под защиту Росгвардии переданы новые кареты скорой помощи

В Кемеровской области подразделения вневедомственной охраны Росгвардии продолжают реализацию мер по защите социально значимого транспорта.

В городе Белово под защиту дополнительно приняты пять автомобилей скорой помощи. Медицинские бригады оснащены планшетными компьютерами с установленным программным обеспечением для экстренного вызова групп задержания Росгвардии. В настоящее время подобная система уже внедрена на 157 автомобилях скорой помощи в 14 населённых пунктах Кузбасса.

Работа по повышению безопасности объектов здравоохранения продолжается. В конце апреля планируется подключение к системе охраны карет скорой помощи в Ленинске-Кузнецком.

С начала текущего года сотрудники Росгвардии отреагировали на 13 тревожных сигналов, поступивших от медицинских работников, и пресекли противоправные действия. В ведомстве отмечают высокую эффективность внедряемых охранных решений. Установка тревожных систем позволяет не только защитить медицинский персонал и имущество, но и способствует своевременному оказанию помощи пациентам в случаях, когда работе бригад препятствуют злоумышленники.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
07/04/2026
Новости Кузбасса © 2007-2026
