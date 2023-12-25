В Кузбассе подведены итоги III областной студенческой заочной краеведческой конференции

Конференция «Край родной, что сердцу дорог» проводится с 2021 года на базе Тяжинского агропромышленного техникума при организационной и информационной поддержке некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области».

Студентам был предложен ряд тематических направлений: «Социально-экономическое развитие Кузбасса», «По страницам истории Кузбасса», «Кузбассовцы – защитники Отечества», «Герои нашего времени (об участниках СВО)», «2023 - Год педагога и наставника», «Волонтерское движение в Кузбассе», «СПО – прошлое, настоящее, будущее», «Люди земли Кузнецкой», «Достопримечательности Кузбасса», «Многообразие национальных культур в Кузбассе», «Кузбассу посвящается (эссе)».

Всего поступило 100 работ из 27 учебных заведений региона. Дипломами 1, 2 и 3 степени отмечены 72 работы. Заведующий отделом по научной и медийной работе Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат исторических наук Олег Викторович Костюнин отметил, что за три года уровень работ заметно вырос: «В большинстве своем это достаточно серьезные краеведческие исследования. Студенты задействуют архивные и музейные данные, публикации в периодической печати, записывают интервью, проводят опросы. Поэтому подводя итоги III областной студенческой заочной краеведческой конференции «Край родной, что сердцу дорог», приняли решение отметить Дипломами победителей значительно больше работ, чем это было раньше».

По результатам работы конференции будет издан электронный сборник, который с сертификатами участников и дипломами победителей, а также благодарственными письмами научным руководителям будет размещен и доступен для скачивания на официальном сайте Тяжинского агропромышленного техникума, в разделе «Студенческая заочная краеведческая конференция».

Победители:

Направление «Социально-экономическое развитие Кузбасса»

Диплом 1 степени – Потокин Владимир Игоревич, ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» - Создание предприятия по переработке отвала пыли газоочисток бывшего Кузнецкого Металлургического Комбината как способ улучшения экономики и экологии города

Диплом 2 степени – Ширяев Дмитрий Евгеньевич, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Шахты Таштагольского района: воронки как вызов окружающей среде и обществу Кузбасса

Диплом 3 степени – Безрукова Елена Александровна, Губарева Дарья Александровна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» - Развитие местного туризма. Разработка туристического маршрута «Вкусы Шерегеша»

Направление «По страницам истории Кузбасса»

Диплом 1 степени – Курочкина Арина Алексеевна, ГПОУ «Юргинский технологический колледж» имени Павлючкова Геннадия Антоновича - По страницам истории пгт Яшкино

Диплом 1 степени – Папанов Иван Денисович, ГБПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» - Как изменилась Томь-Усинская ГРЭС с 1958 года

Диплом 1 степени – Шенгальц Кирилл Петрович, ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина - Объект – 1200

Диплом 2 степени – Газин Егор Алексеевич, ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» - Город святого Прокопия

Диплом 2 степени – Марченко Кристина Андреевна, ГПОУ «Юргинский технологический колледж» имени Павлючкова Геннадия Антоновича - Значение первого сибирского форума ученых в индустриализации Кузбасса

Диплом 2 степени – Цыбина Снежана Владиславовна, ГПОУ «Киселевский горный техникум» - Город в котором я живу

Диплом 3 степени – Бобылев Егор Витальевич, ГАПОУ «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса» - Юргинский полигон

Диплом 3 степени – Каньшаков Вячеслав Юрьевич, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова - Шахта «Зыряновская», след в районе…

Диплом 3 степени – Лукашевич Дарья Вадимовна, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» - Легенда о Кузедеево

Направление «Кузбассовцы – защитники Отечества»

Диплом 1 степени – Бахарева Нина Викторовна, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Жива память о герое-сибиряке

Диплом 1 степени – Сорокин Максим Евгеньевич, ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум - Анатолий Михайлович Терехов – выдающаяся личность в истории Кузбасса

Диплом 1 степени – Часовникова Карина Владимировна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» - Кузбассовцы – защитники Отечества

Диплом 2 степени – Герасимов Степан Николаевич, ГПОУ «Кемеровский профессионально технический техникум» - Моя семья – мое богатство

Диплом 2 степени – Казанцев Леонид Алексеевич, Носов Александр Дмитриевич, Обманко Вадим Алексеевич, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова - «Каждый павший – живой, если в сердце живёт»

Диплом 2 степени – Ласточкина Екатерина Владимировна, ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» - Кого взяла война

Диплом 3 степени – Елисеева Анастасия Андреевна, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» - Надо помнить!

Диплом 3 степени – Малзуб Ксения Дмитриевна, ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова - «Разрешите спасти ребенка»

Диплом 3 степени – Худякова Лина Александровна, ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова - Жизнь и подвиг Станислава Амелина

Направление «Герои нашего времени (об участниках СВО)»

Диплом 1 степени – Козлова Мария Александровна, ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова - Герои, живущие рядом с нами

Диплом 1 степени – Москалева Елизавета Михайловна, Сивцова Евгения Михайловна, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова - Память о героях

Диплом 1 степени – Швайгерт Екатерина Викторовна, ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова - Герои нашего времени

Диплом 2 степени – Бигеева Дарья Александровна, Вайновская Елена Дмитриевна, ГБПОУ Прокопьевский техникум физической культуры - Не на словах, а на деле

Диплом 2 степени – Колотева Юлия Павловна, Левкович Александр Дмитриевич, ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова - Всех убиенных помяни, Россия…

Диплом 3 степени – Брусенцева Анастасия Борисовна, ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» - Герой нашего времени. Боевой путь выпускника техникума участника специальной военной операции Яна Евгеньевича Чудоякова

Диплом 3 степени – Козлова Ангелина Алексеевна, Богородская Юлия Евгеньевна, ГБПОУ Прокопьевский техникум физической культуры - «Он очень любил жизнь»

Диплом 3 степени – Манузина Вероника Олеговна, АНОПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» - Герои нашего времени

Направление «2023 - Год педагога и наставника»

Диплом 1 степени – Бородинова Дарья Сергеевна, ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» - «Быть учителем – это призвание…»

Диплом 2 степени – Старовойтова Анастасия Дмитриевна, ГБПОУ Прокопьевский техникум физической культуры - «Тренер – наставник во всем»

Диплом 3 степени – Козлов Юрий Александрович, ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» - Я знаю, ШКОЛА будет! Я знаю, ШКОЛА есть

Направление «Волонтерское движение в Кузбассе»

Диплом 1 степени – Курганова Алиса Андреевна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» - Волонтеры Кузбасса

Диплом 1 степени – Марченко Анна Викторовна, ГАПОУ Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий - Волонтерство как средство формирования социально-личностной компетенции студентов СПО

Диплом 1 степени – Сивченко Ирина Ильинична, ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» - Окопная свеча как частица доброты и тепла души

Диплом 2 степени – Высогорец Анастасия Алексеевна, ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» - Волонтерство как средство социализации студентов

Диплом 2 степени – Гулбани Виолетта Вахтанговна, Кобелев Степан Андреевич, АНОПО «Колледж предпринимательских и цифровых технологий» - Волонтерство в колледже: шаг за шагом от актива до сообщества

Диплом 2 степени – Козлова Ульяна Витальевна, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова - Будь тем самым изменением, которое ты хочешь увидеть

Диплом 3 степени – Бугай Регина Юрьевна, ГБПОУ Прокопьевский техникум физической культуры - Волонтерское движение: истоки и реальность

Диплом 3 степени – Тюкова Полина Владимировна, Гудовская Дарья Сергеевна, Скрябина Карина Сергеевна, ГПОУ Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания - Волонтерство и стремление помогать людям как смысл жизни

Диплом 3 степени – Фадеева София Максимовна, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова - Бездомные животные – проблема каждого из нас

Направление «СПО – прошлое, настоящее, будущее»

Диплом 1 степени – Шевченко Анастасия Сергеевна, ГПОУ «Березовский политехнический техникум» - Рабочие руки Кузбассу нужны

Диплом 2 степени – Метаева Анастасия Андреевна, ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» - Пути развития и популяризация деревообработки в Кузбассе

Диплом 3 степени – Анцыпенко Дмитрий Вячеславович, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» - Выбор профессии сварщика студентами Кузбасса под влиянием общества

Диплом 3 степени – Перепелкина Екатерина Владимировна, ГПОУ «Юргинский технологический колледж» имени Павлючкова Геннадия Антоновича - Проблемы и перспективы среднего профессионального образования в России

Направление «Люди земли Кузнецкой»

Диплом 1 степени – Пачев Матвей Денисович, ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» - Архиепископ Амфилохий Скворцов

Диплом 1 степени – Часовникова Карина Владимировна, ГПОУ Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания -Народный губернатор – Аман Тулеев

Диплом 1 степени – Шитько Иван Юрьевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Алексей Леонов: путь к звездам и вечность в памяти людей

Диплом 2 степени – Завьялова Ольга Андреевна, Крахматова Валерия Андреевна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» - Творчество поэтов-песенников Кузбасса

Диплом 2 степени – Носова Анастасия Владимировна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» - Самодеятельные художники города Прокопьевска.

Диплом 2 степени – Трифонова Александра Павловна, ГПОУ Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания - Влюбленный в жизнь

Диплом 3 степени – Александрюк Василий Михайлович, ГПОУ Юргинский технологический колледж № 73 имени Павлючкова Геннадия Антоновича - Кузбассовцы – гордость России

Диплом 3 степени – Соколов Илья Сергеевич, ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» - Ты жизни замечательная школа, орденоносный славный комсомол!

Диплом 3 степени – Чекмарев Артем Вадимович, ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум - Память о нем не уйдет никогда: Чекмарев Яков Григорьевич

Направление «Достопримечательности Кузбасса»

Диплом 1 степени – Александров Артем Александрович, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова - Мои любимые места в городе Новокузнецк

Диплом 1 степени – Романовская Надежда Андреевна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» - Достойны быть увиденными

Диплом 1 степени – Наседкин Марк Денисович, ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» - Характеристика памятников истории Великой Отечественной войны на территории города Новокузнецка

Диплом 1 степени – Щелканова Анна Александровна, ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» - Характеристика памятников истории Великой Отечественной войны на территории города Кемерово

Диплом 2 степени – Блинова Карина Евгеньевна, Чембарцева Виктория Денисовна, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова - Живи, расти, и процветай, любимый дворец культуры

Диплом 2 степени – Титова Юлия Константиновна, Часовникова Карина Владимировна, ГПОУ Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания - Мундыбаш – моя малая Родина

Диплом 2 степени – Мерзлякова Светлана Шаукатовна, ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова - Уникальные места Кузбасса

Диплом 3 степени – Шомшин Егор Андреевич, ГПОУ «Юргинский технологический колледж» им. Павлючкова Г. А. - Юрга – город бардовской песни

Диплом 3 степени – Гордиенко Татьяна Валентиновна, ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» - Достопримечательности города Тайга

Диплом 3 степени – Шалкова Анастасия Алексеевна, ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум - «УСПЕХ» – начало шахтерского края

Направление «Многообразие национальных культур в Кузбассе»

Диплом 1 степени – Измайлова Елизавета Леонидовна, ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» - Кузбасс многонациональный

Диплом 1 степени – Михайлова Мария Сергеевна, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Казачьи корни

Диплом 1 степени – Топакова Анна Сергеевна, Топакова Мария Сергеевна, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова - Традиционная культура коренного малочисленного народа Кузбасса –шорцев. Поселок Ортон.

Диплом 2 степени – Черкасова Маргарита Андреевна, ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова - Голос из глубины времен

Диплом 3 степени – Родькина Надежда Ивановна, ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова - Обряд «Шачиг» – драгоценный камень в короне шорской культуры

Направление «Кузбассу посвящается (эссе)»

Диплом 1 степени – Епанчинцева Анна Олеговна, ГПОУ «Прокопьевский техникум физической культуры» - Кузбассу посвящается

Диплом 2 степени – Бедарева Алиса Евгеньевна, ГАПОУ Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий - По улицам Новокузнецка

Диплом 3 степени – Захаров Данил Евгеньевич, ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова - Кузбассу посвящается