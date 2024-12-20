В Кузбассе подведены итоги IV областной студенческой заочной краеведческой конференции

Конференция «Край родной, что сердцу дорог» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Кемеровской области – Кузбасса состоялась на базе Тяжинского агропромышленного техникума. Всего поступило 63 работы из 22 учебных заведений региона. Дипломами 1, 2 и 3 степени отмечены 47 работ.

Направление «Социально-экономическое развитие Кузбасса»

Диплом 1 степени – Аболин Павел Игоревич, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Влияния цифровизации на экономическое развитие Кузбасса

Диплом 1 степени – Баталова Яна Андреевна, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» имени Кучерявенко Тамары Александровны - Состояние и проблемы развития угольной промышленности Кузбасса

Диплом 2 степени – Скорюпина Дарья Сергеевна, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Развитие Промышленновского района

Диплом 3 степени – Сарибекян Анна Оганнесовна, ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова - Экология Кузбасса и России

Направление «По страницам истории Кузбасса»

Диплом 1 степени – Есипов Евгений Павлович, Хорошева Анна Владимировна, ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева», институт профессионального образования - Памятники шахтерам Кузбасса: неизвестные страницы истории

Диплом 1 степени – Светлакова Ирина Александровна, Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ УВО «Омский государственный университет путей сообщения» - Наш легендарный Тайгинский аэроклуб

Диплом 2 степени – Лебсак Егор Евгеньевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Поволжские немцы

Диплом 2 степени – Кузнецов Константин Андреевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Парк Победы – парк Памяти.

Диплом 3 степени – Непомнящих Иван Владимирович, ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» - История развития лесозаготовок в Мариинске и Мариинском районе

Диплом 3 степени – Трубченко Виктория Александровна, Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ УВО «Омский государственный университет путей сообщения» - Покорители земных недр Прокопьевска в годы Великой Отечественной войны

Направление «Кузбассовцы – защитники Отечества»

Диплом 1 степени – Крылов Максим Дмитриевич, Осуленко Марина Денисовна, ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» имени В. П. Романова - Дело № 11. Деренков Александр Андреевич

Диплом 1 степени – Леснова Ульяна Сергеевна, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Ночные ведьмы Кузбасса

Диплом 2 степени – Гербрант Олеся Александровна, ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» - Моя семья в годы Великой Отечественной войны

Диплом 2 степени – Тимошенко Дарья Сергеевна, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Наш земляк В. А. Крикуненко

Диплом 3 степени – Веселкова Виктория Андреевна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» - «Кузбассовцы – защитники Отечества»

Диплом 3 степени – Тюрин Константин Юрьевич, ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» - Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны

Направление «Герои нашего времени (об участниках СВО)»

Диплом 1 степени – Сероус Егор Александрович, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» - Герои рядом

Диплом 1 степени – Шмыгля Максим Александрович, ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» - Я горжусь своим отцом

Диплом 2 степени – Вохмин Александр Петрович, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Твои сыновья, Россия! На страже Родины!

Диплом 2 степени – Гаврилов Кирилл Евгеньевич, ГПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» имени В. П. Романова - Герои Кузбасса

Диплом 3 степени – Семенова Анастасия Риатовна, ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» - Герои спецоперации

Направление «2024 - Год семьи в России»

Диплом 1 степени – Гладченко Алина Сергеевна, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Семья сибирских просветителей

Диплом 1 степени – Кузнецова Виктория Александровна, Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ УВО «Омский государственный университет путей сообщения» - История профессии моей семьи

Диплом 2 степени – Акулов Александр Вячеславович, ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» - Шахтерская династия семьи Закировых

Диплом 2 степени – Нечепуренко Альбина Михайловна, ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» - Семейные фотографии как межпоколенческий диалог

Диплом 3 степени – Тарыма Станислав Вадимович, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - Достойное место в жизни – гордость моей семьи

Диплом 3 степени – Ширяев Дмитрий Евгеньевич, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Преданность профессии, номер 1223

Направление «2024 - Год молодежи и студентов в Кузбассе»

Диплом 1 степени – Гритова Диана Ивановна, Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ УВО «Омский государственный университет путей сообщения» - Год молодёжи и студентов

Направление «Волонтерское движение в Кузбассе»

Диплом 1 степени – Лапицкая Кристина Михайловна, ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» - Добровольцы всегда впереди!

Диплом 2 степени – Тютикова Оксана Михайловна, ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» - Волонтёры Кузбасса

Направление «СПО - прошлое настоящее будущее»

Диплом 1 степени – Бопп Семен Евгеньевич, ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» - Прокопьевский строительный техникум: факты истории

Направление «Люди земли Кузнецкой»

Диплом 1 степени – Калачев Олег Ильич, ГБ ПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум» - Герниченко Анатолий Алексеевич: человек, пример которого меня воодушевляет

Диплом 1 степени – Малярчук Алиса Александровна, ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» - Мариинские купцы Ольховские

Диплом 2 степени – Гритчина Алина Анатольевна, ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» - Судьба человека в истории города

Диплом 2 степени – Ковалев Антон Владимирович, ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» - Алексей Архипович Леонов как выдающаяся личность Кузбасса

Диплом 3 степени – Веригин Павел Андреевич, ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» - Градостроитель Осинников

Диплом 3 степени – Попов Семен Александрович, Тайгинский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ УВО «Омский государственный университет путей сообщения» - Жизненный и профессиональный путь героя машиниста

Направление «Достопримечательности Кузбасса»

Диплом 1 степени – Абатурова Екатерина Андреевна, ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» - Виртуальный туристический маршрут по Кемеровской области – Кузбасса

Диплом 1 степени – Баракина Анастасия Евгеньевна, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» - Литературные места города Кемерово: площадь Пушкина

Диплом 2 степени – Ерошкина Алина Вадимовна, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Парк Ангелов в Кемеровской области

Диплом 2 степени – Троценко Карим Владимирович, ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» - Краса юга Кузбасса – липовая роща

Диплом 3 степени – Никотина Анастасия Вячеславовна, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузецка имени Кучерявенко Т.А.» - Уникальность заповедников Кузбасса

Направление «Краеведы Кемеровской области»

Диплом 1 степени – Ессе Ульяна Константиновна, ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» - Человек – легенда

Диплом 1 степени – Кузьмина Екатерина Аркадьевна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» - Картографическое краеведение, автор атласов и карт Кемеровской области, профессор Сергей Дмитриевич Тивяков

Направление «Кузбассу посвящается (эссе)»

Диплом 1 степени – Мерзлякова Светлана Александровна, ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» имени В. П. Романова - Кузбасс – сердце угольной столицы России

Диплом 2 степени – Горобец Юлия Станиславовна, ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» - Мой Кузбасс!

Диплом 3 степени – Бартенев Владислав Витальевич, ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» - Кузбассу посвящается