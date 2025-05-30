В Кузбассе подведены итоги конкурса «Молодость Сибири – будущее России»

Учредитель VIII молодежного межрегионального художественного конкурса, посвященного Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатор – Кузбасский художественный колледж.

Город Мариинск достойно представили учащиеся детской художественной школы № 10. Дипломом первой степени награждена София Долженко (преподаватель Елизавета Сергеевна Басова). Дипломом второй степени отмечена Яна Храмкова (преподаватель Людмила Викентьевна Торопова). Обладательницей диплома третьей степени стала Евгения Гончаренко (преподаватель Людмила Викентьевна Торопова).

Специальным дипломом жюри за патриотизм и бережное отношение к истории Родины награждена Валерия Савельева (преподаватель Мария Данииловна Самойлова). За подготовку лауреатов VIII молодежного межрегионального художественного конкурса «Молодость Сибири – будущее России», преподаватели Мариинской детской художественной школы № 10 награждены благодарственными письмами Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)