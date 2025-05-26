В Кузбассе правообладатель земельного участка привлечен к административной ответственности за сплошное зарастание сельхозугодий

Нарушения земельного законодательства на сельхозугодьях в границах Кемеровского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса были выявлены специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора еще в марте 2025 года в ходе проведения согласованной с органами прокуратуры внеплановой проверки.

Так, на совокупной площади 9,5 га зафиксировано зарастание древесной растительностью (разновозрастные деревья березы), а, следовательно, неиспользование земельного участка для сельскохозяйственных целей.

В результате контрольных (надзорных) мероприятий ведомство привлекло гражданина как собственника земельного участка к административной ответственности в виде объявления предупреждения за невыполнение мероприятий и установленных требований по улучшению, защите и охране земель от негативного воздействия, ухудшающего качество земель. В мае 2025 года постановление вступило в законную силу.

Кроме того, нерадивому правообладателю выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации в течение одного года.

В обратном случае контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В этой связи, специалисты Росельхознадзора уведомляют, что при неиспользовании земельного участка сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, он может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) на дату проведения контрольного (надзорного) мероприятия выявлен факт неиспользования такого земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет.