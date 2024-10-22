Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе представитель международной транспортной компании «отсудил» у бывшего работника причинённый ущерб

Ранее при погрузке 300-килограммового опрессовочного станка YL-32 кладовщик, работающий у мариинского представителя международной транспортной компании «Энергия», уронил станок с погрузчика, в результате чего груз был повреждён. Собственница станка в связи с повреждением груза через суд взыскала с представителя транспортной компании более 350 тысяч рублей. Выплатив всю сумму ущерба, в свою очередь и работодатель обратился в суд к бывшему кладовщику с требованием взыскания выплаченной суммы.

Из материалов дела следует, что в прошлом году жительница Мариинска, являясь собственником опрессовочного станка YL-32, который ранее принадлежал её покойному мужу, решила продать этот станок. Вскоре на него нашёлся покупатель – компания из Екатеринбурга, согласившаяся приобрести станок почти за полмиллиона рублей. Отправить станок в Екатеринбург женщина решила международной транспортной компанией «Энергия». Однако кладовщик, работающий у представителя транспортной компании, перемещая 300-килограммовый станок, уронил его с погрузчика. В результате опрессовочный аппарат был повреждён. А через месяц уволился и кладовщик, повредивший при транспортировке станок.

(ВИДЕОЗАПИСЬ ПАДЕНИЯ ОПРЕССОВОЧНОГО СТАНКА РАЗМЕЩЕНА НА ВИДЕОКАНАЛЕ МАРИИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА СЕРВИСА RUTUBE ПО ССЫЛКЕ:
https://rutube.ru/video/58139abd07e70ba0a0adc0f50ac25473/ )

Позже собственница станка через суд обязала местного предпринимателя (представителя транспортной компании) возместить ей сумму причинённого ущерба в размере более 350 тысяч рублей.

Однако ещё до обращения в суд собственницы груза работодатель в соответствии с нормами трудового законодательства провёл проверку для установления размера причинённого ущерба и причин его возникновения, в результате которой виновным в произошедшем инциденте был установлен именно кладовщик по причине халатного отношения к работе.

Добровольно бывший работник отказался возмещать работодателю требуемую сумму, в связи с чем предприниматель обратился в суд с требованием взыскания причинённого ущерба.

Бывший кладовщик (ответчик по делу) в суд не явился, хотя извещался по всем известным почтовым адресам.

Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу о соблюдении работодателем процедуры предъявления к взысканию материального ущерба с работника, а также об установлении вины кладовщика в случившемся.

В результате суд решил взыскать с бывшего кладовщика всю сумму причинённого работодателю материального ущерба, размер которой с учётом государственной пошлины составил более 370 тысяч рублей.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
22/10/2024
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus