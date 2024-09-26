В Кузбассе представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора приняли участие в учениях по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц
24 сентября 2024 года на территории Кемеровской области-Кузбасса в п. Трудармейский состоялись региональные тактико-специальные учения по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц. В мероприятии, организованном управлением ветеринарии Кузбасса, приняли участие врио заместителя руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова и ветеринарные специалисты ведомства.
По легенде в личном подсобном хозяйстве Прокопьевского муниципального округа по результатам лабораторных исследований ГБУ «Новокузнецкая РВЛ» у павшей птицы установлен диагноз — высокопатогенный грипп птиц.
В ходе учений участниками были отработаны теоретические и практические навыки по ликвидации выявленного очага эпизоотии, такие как:
— разработка необходимых правовых актов, издаваемых органами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса в случае подозрения и возникновения заболевания с последующей его ликвидацией;
— формирование мобильных групп и укомплектование для проведения мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания;
— порядок отбора, упаковки, доставки на исследования проб биологического материала;
— планирование и отработка мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага особо опасной болезни птиц;
— развертывание мобильных карантинных постов;
— определение места и порядок уничтожения трупов птицы;
— практическое использование дезинфекционной техники, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты;
— проведение мероприятий в угрожаемой зоне и зоне наблюдения согласно плана.
В ходе выполнения всех действий были достигнуты цели и решены задачи, поставленные в рамках проведения учений. Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, Управление ветеринарии Кузбасса и привлеченные специалисты уполномоченных служб показали готовность оперативно реагировать на возникновение заболевания и проводить мероприятия по ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц.