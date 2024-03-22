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В Кузбассе при экспортной поставке рапса выявлен факт недостоверного декларирования

В феврале текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности экспортируемой с территории Кузбасса масличной культуры — рапса на пищевые цели.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем (ИП Рапана К.И.), осуществляющим деятельность на территории Красноярского края, была зарегистрирована декларация о соответствии на партию рапса на пищевые цели с неполным проведением процедуры оценки (подтверждения) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов используемых при выращивании рапса (мду/вмду содержания действующих веществ пестицидов).

Так же, при оформлении декларации о соответствии были нарушены требования Единой формы декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012 № 293, в отношении  оптически считываемого матричного кода (QR-код), который указан в месте, отличном от необходимого и неверного указания записи  об области аккредитации испытательной лаборатории при внесении протокола испытаний, на основании которого принята декларация о соответствии.

Таким образом, по фактам выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и ее действие прекращено.

Индивидуальному предпринимателю Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при декларировании зерна.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2024
Общество
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