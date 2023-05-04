В Кузбассе при содействии ОМОН Росгвардии прошли антибраконьерские рейды

Оперативные мероприятия по противодействию незаконной охоте при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошли на территориях Крапивинского и Беловского муниципальных округов. В рейдовых мероприятиях были задействованы инспекторы областного департамента по охране объектов животного мира, а также представители лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Стражи правопорядка проверили законность нахождения граждан с оружием в охотничьих угодьях, а также провели с ними беседу о недопущении нарушений в сфере охоты и оборота гражданского оружия. Особое внимание инспекторы лицензионно-разрешительной работы уделили профилактике утрат и хищения стволов. Кроме этого, гражданам напомнили, что на территории области действует операция «Оружие», в рамках которой кузбассовцы могут получить денежное вознаграждение за добровольно выданный незаконный арсенал.

В ходе рейда было проверено 7 маломерных судов и 13 транспортных средств. В результате выявлено 15 нарушений правил охоты, составлены административные протоколы, изъята 1 единица нарезного огнестрельного охотничьего оружия и 3 незаконно добытой особи дикой утки.

Фото: осгвардия