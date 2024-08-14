Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе при содействии Росгвардии найден пропавший подросток

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с участковым разыскал пропавшую 15-летнюю местную жительницу.

В дневное время родители подростка обратились за помощью к правоохранителям. По предварительной информации, девочка ушла из дома и не вернулась в назначенное время. В течение нескольких часов о её местонахождении не было известно. Экипаж Росгвардии совместно с участковым уполномоченным полиции обследовал возможные места её нахождения.

В результате поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили пропавшую. Как выяснилось, она отправилась на прогулку с приятельницей без предупреждения родных. Для возвращения домой несовершеннолетнюю передали инициаторам розыска.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ». 

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
14/08/2024
Общество
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus