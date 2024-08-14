В Кузбассе при содействии Росгвардии найден пропавший подросток

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с участковым разыскал пропавшую 15-летнюю местную жительницу.

В дневное время родители подростка обратились за помощью к правоохранителям. По предварительной информации, девочка ушла из дома и не вернулась в назначенное время. В течение нескольких часов о её местонахождении не было известно. Экипаж Росгвардии совместно с участковым уполномоченным полиции обследовал возможные места её нахождения.

В результате поисковых мероприятий стражи правопорядка обнаружили пропавшую. Как выяснилось, она отправилась на прогулку с приятельницей без предупреждения родных. Для возвращения домой несовершеннолетнюю передали инициаторам розыска.

Росгвардия постоянно улучшает систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на происшествия и эффективный поиск пропавших граждан. Важным аспектом этой работы является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка. В этой связи Росгвардия проводит набор на службу, узнать о которой можно на официальном сайте 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия