В Кузбассе при участии Росгвардии презентовали сборник о подвигах участников СВО

В Кузбассе при участии сотрудников Росгвардии состоялась презентация сборника произведений участников специальной военной операции «Нет уз святее товарищества». Мероприятие собрало ветеранов, семьи погибших бойцов, артистов и волонтёров. В сборнике, изданном Государственным фондом «Защитники Отечества», содержатся рассказы о подвигах, фронтовом братстве и самоотверженности бойцов, военных медиков и штурмовиков.

Росгвардейцы не только поддержали мероприятие, но поучаствовали в мастер-классе по изготовлению блиндажных свечей для бойцов, которые находятся на передовой.

В ходе мероприятия представитель спецподразделений Росгвардии поблагодарил и отметил помощь волонтёров в доставке гуманитарной помощи на освобожденные территории.

Фото: Росгвардия