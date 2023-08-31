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В Кузбассе при участии Росгвардии прошли всероссийские межведомственные учения в образовательных учреждениях

 В Кемеровской области при участии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в образовательных учреждениях прошли всероссийские учения для персонала и студентов в целях проверки теоретических и практических знаний при чрезвычайных ситуациях.

По легенде первого этапа учений вооруженный преступник проник в образовательное учреждение. На тревожный сигнал оперативно прибыла группа задержания. Во взаимодействии с представителями МВД росгвардейцы обезвредили злоумышленника. Вторым этапом учений стала общая эвакуация студентов и учеников из здания.

 Кроме этого, сотрудники Росгвардии проверили работоспособность технических средств охраны образовательных объектов, в том числе систем оповещения, камер видеонаблюдения, рамок металлоискателей и тревожной кнопки, а также провели инструктаж с персоналом.

 В рамках всероссийских учений сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии во взаимодействии с другими ведомствами провели тренировки в школах и техникумах Кемерова, Топок, Осинников и Киселевска.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
31/08/2023
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