В Кузбассе признана недействительной декларация о соответствии на рапс, принятая с нарушением обязательных требований

В Кемеровской области-Кузбассе при проведении мониторинга безопасности зерна специалистом Россельхознадзора установлено, что сельхозтоваропроизводителем, ведущим деятельность на территории Чебулинского муниципального округа, допущены нарушения при подтверждении заявленного соответствия партии рапса урожая 2023 года.

Так, в протоколах испытаний, на основании которых принята декларация о соответствии, указана масса партии рапса, превышающая массу собранного урожая рапса в весе после подработки. Кроме того, в нарушение требований при оформлении и принятии декларации о соответствии не указано место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; а также не заполнен раздел «Дополнительная информация» и др.

Декларация о соответствии, принятая на основании недостоверных сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, а также несоответствие декларации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза, признана ведомством недействительной. Это исключает возможность её использования в качестве документа, подтверждающего соответствие зерна требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а действие декларации о соответствии 17 мая 2024 года прекращено.