В Кузбассе продолжается уборочная кампания, темпы опережают уровень прошлого года. В настоящее время обмолочено 366,1 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, в прошлом году на эту дату показатель составлял 296,3 тысячи гектаров.

«Кузбасские аграрии намолотили уже более 1,1 млн тонн зерна, убрано почти 70% посевных площадей. Урожайность составляет 31 центнер с гектара. Отметка в миллион тонн зерна всегда была показателем того, что Кузбасс обеспечил себя хлебом», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Из яровых культур убрали: горох — 60,4 тысячи гектаров (87,5%), ячмень — 103,2 тысячи гектаров (88,9%), пшеницу яровую — 154,1 тысячи гектаров (62,4%). Масличные культуры убраны с 33 тысяч гектаров, в том числе рапс — 30,6 тысячи гектаров (15,4%). Картофель выкопан на площади 4,7 тысячи гектаров (61,1%), овощи открытого грунта убраны с площади 227 гектаров (35,6%).

Собрано 60,6 тысячи тонн маслосемян масличных культур с урожайностью 18,4 ц/га. Валовой сбор картофеля составляет 100,6 тысячи тонн (2024 год — 46,5 тысячи тонн) со средней урожайностью 213,8 ц/га (2024 год — 182,8 ц/га). Овощей собрано 8,2 тысячи тонн (2024 год — 5,2 тысячи тонн), средняя урожайность по культурам составляет 364,2 ц/га (2024 год — 305 ц/га).

Уборочная кампания проходит в сложных погодных условиях, в первой декаде сентября выпало 190-330% от нормы осадков. Во всех муниципальных образованиях проведены маршрутные обследования состояния посевов.

Кроме того, ведется заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. Уже заготовлено 76,4 тысячи тонн сена (94,1%), 252,5 тысячи тонн сенажа (106,6%), 35,4 тысячи тонн силоса (23,5%).

Озимые культуры под урожай 2026 года посеяны на площади 5,2 тысячи гектаров (67,5% от плана), в том числе пшеница — 2,1 тысячи гектаров (77,8%) и рожь — 2,8 тысячи гектаров (56%).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса