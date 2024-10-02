В Кузбассе продолжены выездные мероприятия по оценке карантинного фитосанитарного состояния территории

26 сентября 2024 года с целью оценки карантинного фитосанитарного состояния сельскохозяйственных посевов на территории Кемеровской области — Кузбасса состоялось выездное мероприятие представителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Посредством визуального осмотра врио заместителя руководителя Марина Язькова провела карантинное фитосанитарное обследование зерновых культур в Крапивинском районе для проверки достоверности результатов мониторинговых мероприятий, проведенных в августе текущего года государственным инспектором ведомства.

Важным итогом выезда стало подтверждение того, что карантинные для Российской Федерации и для стран-импортеров отечественного зерна виды сорняков отсутствуют на обследованной территории

Также совместно с инспектором отдела государственного фитосанитарного надзора проведено обследование мест хранения зерна с целью своевременного выявления карантинных объектов и наблюдения за текущим фитосанитарным состоянием территории Кузбасса. При обследовании вредных карантинных организмов не обнаружено.

Данная работа является основой для принятия оперативных решений, направленных на развитие регионального рынка агропродукции и сохранение экспортного потенциала.