В Кузбассе проходит Неделя активного образа жизни

Физическая активность – одна из главных составляющих частей здорового образа жизни. Регулярные физические упражнения помогают ускорить обменные процессы, снижают риск развития диабета и рака толстого кишечника, стимулируют кровообращение, в результате чего уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дыхательная гимнастика поможет сохранить активность легких. А снять стресс и избавиться от депрессии - лучшего метода, чем физкультура, и не придумать.

Оптимальное время занятий умеренной физической активностью составляет 150 минут в неделю, но чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, следует увеличить время до 300 минут и более, рассказала Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Получать пользу и удовольствие от физической активности могут не только здоровые люди. Гипертоникам до начала физических упражнений и после них необходимо контролировать артериальное давление, частоту пульса, учитывать самочувствие. Увеличивать физическую нагрузку постепенно и медленно, начиная с простых упражнений. Физическая активность укрепляет сердце, помогает ему лучше расходовать кислород, улучшает кровоток, снижает факторы, предрасполагающие к развитию и прогрессированию ишемической болезни сердца.

Физические упражнения необходимы и в комплексной помощи при диабете II типа, так как они способны снизить уровень глюкозы в крови и повысить чувствительность к инсулину.

Физическая активность обязательна при заболеваниях органов дыхания. Упражнения помогают улучшить вентиляцию и газообмен в лёгких, стимулируют кровообращение, что ускоряет выздоровление при воспалении и препятствует развитию спаечного процесса.

А для людей с ожирением физическая активность просто жизненно необходима.

Но во всех случаях при наличии заболеваний прежде всего надо проконсультироваться с врачом.

Видов физической активности очень много и желательно чередовать их для разнообразия и участия всех групп мышц.

Фото предоставлено КЦОЗиМП