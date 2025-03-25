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В Кузбассе проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний

В Кузбассе проходит Неделя профилактики инфекционных заболеваний.

Инфекционные заболевания возникают при воздействии болезнетворных микроорганизмов на восприимчивый к ним организм и могут передаваться от зараженного человека здоровому. В связи с весенним подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Евтеева напоминает об основных мерах профилактики ОРВИ.

 Правила профилактики, чтобы не заразиться ОРВИ в период подъема заболеваемости:

 •           Избегать близких контактов с другими людьми, оставаться дома, если заболели, не посещать места массового скопления людей.

•           Соблюдать респираторный этикет - при кашле, чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать

•           Чаще мыть руки. Руки необходимо мыть в течение 40-60 секунд. Если вы моете руки в общественном месте, кран после мытья рук следует закрывать одноразовым полотенцем, которым вы вытерли руки.

•           Использовать антисептики для обработки рук.

•           Носить маску. Маска должна плотно прилегать к лицу, без зазоров. Одноразовую маску необходимо менять каждые 2-3 часа, повторно использовать ее нельзя.

•           Не прикасаться руками к лицу. Ученые подсчитали, что в среднем человек за час 25 раз трогает свое лицо руками. При этом этими же руками люди касаются разных поверхностей, на которых может обитать вирус.

•           Проветривать помещения. Приток свежего воздуха снижает вирусную нагрузку.

•           Проводить влажную уборку поверхностей. Поддерживать чистоту клавиатуры компьютера, экрана смартфона, пультов, дверных ручек и др.

•           Вести здоровый образ жизни, так как он повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Полноценный сон, правильное питание, отсутствие вредных привычек, физическая активность, контроль за эмоциональным состоянием – наши помощники в борьбе с любыми инфекциями, а не только с ОРВИ.

 

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Здоровье
kuzbassnews.ru
25/03/2025
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