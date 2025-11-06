В Кузбассе проходит Неделя профилактики рака легких
Среди злокачественных новообразований рак легких занимает лидирующие позиции, как по распространенности, так и по смертности. Вот уже более 30 лет он остается главным «онкологическим киллером». Мужчины болеют в 6 раз чаще, чем женщины. За последние 20 лет общая заболеваемость выросла более чем в 2 раза. Есть и обнадеживающая статистика — на начальной стадии рак легких хорошо поддается лечению.
Но коварство рака легких состоит в том, что ранние его формы не имеют характерных клинических проявлений, рассказал Татьяна Горновых, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Нередко больные длительно лечатся от других болезней, так как ранние симптомы рака легких часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся: субфебрильная температура (в пределах 37-38), слабость и усталость сразу после пробуждения, кожный зуд с развитием дерматита и появлением наростов на коже, слабость мышц и повышенная отечность, нарушение работы центральной нервной системы: головокружение, нарушение координации движений или потеря чувствительности. Эти косвенные признаки, могут присутствовать при многих заболеваниях, в том числе онкологических. Они могут быть при опухоли любой локализации. Специфические симптомы, связанные с внутригрудным распространением опухоли - кашель с «ржавой» мокротой, одышка, кровохарканье, боль - чаще возникают при запущенной форме заболевания.
Главным фактором риска рака легких является курение. По разным оценкам, с ним связано от 70 до 95% случаев заболевания. Для курильщиков риск онкологии в 10 раз выше, чем для тех, кто не курит. Риск развития рака легкого у курящего человека зависит от числа ежедневно потребляемых сигарет, продолжительности самого акта курения, стажа курения. Пассивное курение является фактором риска так же, как и активное.
Факторы, связанные с профессиональной деятельностью, на втором месте по степени опасности. С ними ассоциируют от 4 до 20 % случаев болезни. Рак легких также связывают с высоким уровнем загрязнения воздуха. Угрозу онкологии создают хронические заболевания органов дыхания: ХОБЛ, пневмофиброз и другие. Также фактором риска считается семейный анамнез.
Профилактика рака легких включает в себя простые мероприятия - это общие рекомендации, которые ориентированы на устранение внешних негативных факторов. Их нужно соблюдать всем людям, чтобы снизить риск онкологии:
- Не курите и старайтесь не находиться рядом с курильщиками. Если курите, как можно скорее бросайте эту привычку. При любом стаже курения отказ от него в перспективе снижает риск рака.
- При наличии фактора риска, связанного с профессией, соблюдайте технику безопасности.
- Укрепляйте иммунитет, чаще бывайте на свежем воздухе, больше двигайтесь, закаляйтесь.
- Вовремя лечите инфекционные заболевания бронхолегочной системы, старайтесь не допускать появления хронических болезней. Проходите вакцинацию для профилактики инфекций.
- Принимайте лекарства и витамины только по назначению врача.
- Питайтесь правильно, контролируйте вес, старайтесь вести здоровый образ жизни и уделять достаточно времени физической активности.
- Обращайте внимание на сигналы своего организма. Регулярно проходите диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
Фото предоставлено КЦОЗиМП