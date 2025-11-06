В Кузбассе проходит Неделя профилактики рака легких

Среди злокачественных новообразований рак легких занимает лидирующие позиции, как по распространенности, так и по смертности. Вот уже более 30 лет он остается главным «онкологическим киллером». Мужчины болеют в 6 раз чаще, чем женщины. За последние 20 лет общая заболеваемость выросла более чем в 2 раза. Есть и обнадеживающая статистика — на начальной стадии рак легких хорошо поддается лечению.

Но коварство рака легких состоит в том, что ранние его формы не имеют характерных клинических проявлений, рассказал Татьяна Горновых, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Нередко больные длительно лечатся от других болезней, так как ранние симптомы рака легких часто не связаны с дыхательной системой. К ним относятся: субфебрильная температура (в пределах 37-38), слабость и усталость сразу после пробуждения, кожный зуд с развитием дерматита и появлением наростов на коже, слабость мышц и повышенная отечность, нарушение работы центральной нервной системы: головокружение, нарушение координации движений или потеря чувствительности. Эти косвенные признаки, могут присутствовать при многих заболеваниях, в том числе онкологических. Они могут быть при опухоли любой локализации. Специфические симптомы, связанные с внутригрудным распространением опухоли - кашель с «ржавой» мокротой, одышка, кровохарканье, боль - чаще возникают при запущенной форме заболевания.

Главным фактором риска рака легких является курение. По разным оценкам, с ним связано от 70 до 95% случаев заболевания. Для курильщиков риск онкологии в 10 раз выше, чем для тех, кто не курит. Риск развития рака легкого у курящего человека зависит от числа ежедневно потребляемых сигарет, продолжительности самого акта курения, стажа курения. Пассивное курение является фактором риска так же, как и активное.

Факторы, связанные с профессиональной деятельностью, на втором месте по степени опасности. С ними ассоциируют от 4 до 20 % случаев болезни. Рак легких также связывают с высоким уровнем загрязнения воздуха. Угрозу онкологии создают хронические заболевания органов дыхания: ХОБЛ, пневмофиброз и другие. Также фактором риска считается семейный анамнез.

Профилактика рака легких включает в себя простые мероприятия - это общие рекомендации, которые ориентированы на устранение внешних негативных факторов. Их нужно соблюдать всем людям, чтобы снизить риск онкологии:

Не курите и старайтесь не находиться рядом с курильщиками. Если курите, как можно скорее бросайте эту привычку. При любом стаже курения отказ от него в перспективе снижает риск рака.

При наличии фактора риска, связанного с профессией, соблюдайте технику безопасности.

Укрепляйте иммунитет, чаще бывайте на свежем воздухе, больше двигайтесь, закаляйтесь.

Вовремя лечите инфекционные заболевания бронхолегочной системы, старайтесь не допускать появления хронических болезней. Проходите вакцинацию для профилактики инфекций.

Принимайте лекарства и витамины только по назначению врача.

Питайтесь правильно, контролируйте вес, старайтесь вести здоровый образ жизни и уделять достаточно времени физической активности.

Обращайте внимание на сигналы своего организма. Регулярно проходите диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.



Фото предоставлено КЦОЗиМП