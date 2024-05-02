В Кузбассе прокуратура добилась снижения наказания мужчине и женщине, виновным в причинении смерти знакомому

Вердиктом коллегии присяжных заседателей 26-летний мужчина и 47-летняя женщина из Мариинска были признаны виновными в нанесении своему знакомому не менее восьми ударов руками и ногами, а также деревянной битой по голове потерпевшего, от которых тот через некоторое время скончался. При этом удары деревянной битой наносила именно женщина.

Ранее судом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей был постановлен обвинительный приговор в отношении мариинцев Юрия Колосова и Натальи Кожуховой, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого, совершённое группой лиц, что повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Подсудимые были признаны виновными в том, что в ноябре 2017 года, находясь в доме потерпевшего, в ходе произошедшего конфликта избили его путём нанесения множественных ударов руками и ногами. А женщина, кроме того, не менее трёх раз ударила деревянной битой по голове потерпевшего. В результате потерпевшему была причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая явилась непосредственной причиной его смерти.

Учитывая выводы коллегии присяжных заседателей о том, что подсудимые заслуживают снисхождения, тогда суд назначил мужчине наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а женщине – 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Однако приговор был обжалован в вышестоящую судебную инстанцию как стороной защиты, так и стороной обвинения. В частности, в представлении прокурора указывалось, что при назначении наказания осуждённым не были учтены в качестве смягчающих обстоятельств их положительные характеристики. Поэтому наказание должно быть снижено на один месяц в отношении каждого из осуждённых.

Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда приняла во внимание доводы апелляционного представления прокуратуры и изменила приговор. Назначенное наказание в виде лишения свободы мужчине было снижено до 5 лет 5 месяцев, а женщине – до 5 лет 11 месяцев.

В остальной части приговор был оставлен без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд