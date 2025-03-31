В Кузбассе прошел день открытых дверей в честь профессионального праздника росгвардейцев

В рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии» одно из подразделений кузбасской вневедомственной охраны открыло свои двери для гостей. Мероприятие, посвященное годовщине Росгвардии, прошло на базе кемеровского филиала вневедомственной охраны. Ученики гимназии №17, а также школ №19 и №54, получили уникальную возможность ознакомиться с деятельностью и задачами одного из ключевых подразделений войск правопорядка.

Сотрудники Росгвардии рассказали школьникам о структуре вневедомственной охраны, особенностях службы и применяемом вооружении и спецсредствах. Для гостей мероприятия были организованы интересные конкурсы с подарками. В ходе этих состязаний участники смогли собрать и разобрать макеты пистолета Макарова и автомата Калашникова, а также снарядить магазины учебными боеприпасами. Кроме того, школьники примеряли на себя экипировку росгвардейцев, в том числе общевойсковой защитный комплект.

«Дети были очень заинтересованы, не могли оторваться от изучения нашего вооружения и спецсредств. Постоянно участвовали в конкурсах и с увлечением слушали рассказы о службе», – отметил инструктор группы профессиональной подготовки кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Александр Гуль.

В завершение мероприятия школьники познакомились с патрульным автомобилем, попробовали в действии громкоговорящее устройство, подали спецсигнал, и изучили служебный транспорт со всех сторон.

Фото: Росгвардия