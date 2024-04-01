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В Кузбассе прошел памятный турнир в честь погибшего на СВО сотрудника Росгвардии

В поселке Новостройка Кемеровского округа в спортивном зале СК «Олимпик» прошел второй открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный памяти сотрудника кемеровского ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старшего сержанта Евгения Ошлыкова.

В уже ставшем традиционным турнире приняли участие любительские футбольные клубы Кемеровского округа, а также команда ОМОН «Оберег». Перед началом мероприятия сослуживцы Евгения вспомнили его личные качества, после чего присутствующие почтили память погибшего защитника Отечества минутой молчания.

«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее - эти слова, заложенные в лозунге турнира, несут в себе особый смысл. Многие из присутствующих футболистов лично знали Евгения, и мы надеемся, что через подобные мероприятия его память будет жить долго, вдохновляя следующие поколения», - сказал заместитель командира ОМОН «Оберег» подполковник Андрей К.

За победный кубок боролись восемь команд. В результате ожесточенной борьбы победителем стал футбольный клуб из поселка Ягуновка. Команды, занявшие второе и третье места, были отмечены медалями и дипломами.

Старший сержант Евгений Ошлыков жил и учился в поселке Пригородный Кемеровского округа, где занимался в детской секции футбола. В феврале 2022 года, выполняя задачи СВО, он героически погиб, прикрывая боевых товарищей. Указом Президента РФ сотрудник ОМОН "Оберег" награжден орденом Мужества посмертно. В память о бойце по ходатайству руководства Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу его именем названа школа в Пригородном.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
01/04/2024
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