В Кузбассе прошел первый марш служебных собак Росгвардии, ГУФСИН и МЧС

В преддверии Дня войск национальной гвардии России в Кемерове состоялось уникальное событие - первый в стране торжественный марш служебных собак подразделений Росгвардии, ГУФСИН и МЧС. Мероприятие объединило около 20 кинологов с их четвероногими напарниками и стало важным шагом в укреплении взаимодействия между ведомствами, популяризации кинологической службы и возрождении традиций отечественной кинологической школы.

Торжественная часть мероприятия началась с награждения служебных собак, отличившихся при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Немецкие овчарки Тита, Чара и Терри из кемеровского и новокузнецкого ОМОН, проявившие себя в боевых условиях, были удостоены ведомственных знаков отличия за отличие в службе. Эти знаки отличия стали первыми, утверждёнными среди силовых структур современной России, и символизируют признание важного вклада служебных собак в обеспечение безопасности страны.

На торжественном мероприятии чествовали не только собак, но и тех, кто ежедневно работает с питомцами. Насколько успешно собака сможет выполнить свою задачу, зависит от её напарников и кинологов, для которых воспитание служебных собак - призвание. Так, награды получили кинологи уголовно-исполнительной системы из рук заместителя начальника ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу полковника внутренней службы Евгения Романова. Трое представителей ведомства были удостоены памятных медалей в честь 115-летия кинологической службы ФСИН России.

После церемонии награждения служебные собаки, прошедшие через многочисленные испытания, вместе со своими наставниками и кадетами под аккомпанемент оркестра Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу торжественно промаршировали перед зрителями. Заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу подполковник Андрей Куприянов отметил значимость этого события, подчеркнув, что служебная собака не различает людей по званиям и ведомственной принадлежности:

«Для неё главное быть рядом с напарником и выполнять поставленную задачу. Без страха, без сомнений, с полной самоотдачей. Именно поэтому в одном строю сегодня оказались представители различных силовых структур - МЧС, ГУФСИН и Росгвардии, тех ведомств, где собака является не просто помощником, а незаменимым сотрудником», - отметил подполковник Куприянов.

Сегодняшнее событие стало не только данью уважения кинологам и их питомцам, но и заложило основу для дальнейшего взаимодействия между ведомствами. Уверенность в том, что такая инициатива найдёт поддержку в других регионах, прозвучала в словах организаторов. Ведь от преданности, навыков и смелости служебных собак зависят жизни людей не только в Кузбассе, но и за его пределами.

Фото: Росгвардия