В Кузбассе прошла прямая линия по вопросам трудоустройства в Росгвардию

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялась прямая телефонная линия, посвящённая вопросам трудоустройства в ряды войск национальной гвардии Российской Федерации. Потенциальные кандидаты имели возможность узнать о преимуществах службы в различных подразделениях кузбасского ведомства.

На вопросы дозвонившихся отвечала заместитель начальника отдела кадров территориального органа подполковник Ольга Тумакова. В течение нескольких часов специалист консультировала граждан по условиям приёма, требованиям к кандидатам и перечню необходимых документов.

Так, один из первых звонков поступил от 27-летнего кузбассовца, который выразил желание перейти на службу в Росгвардию из другой силовой структуры. Мужчина интересовался, будет ли учтён его стаж и каким образом можно оформить перевод. Ольга Владимировна пояснила, что подобные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке и в ряде случаев в выслугу лет включаются периоды прохождения службы в другом ведомстве.

Жительница Юрги – мать выпускника техникума – поинтересовалась, может ли её сын устроиться на службу в Юргинский филиал вневедомственной охраны Росгвардии без прохождения срочной службы. Подполковник Ольга Тумакова разъяснила, что при наличии высшего образования и хорошей физической подготовки кандидат может быть принят на службу по контракту, если успешно пройдёт все этапы отбора, включая военно-врачебную комиссию. Ольга Владимировна порекомендовала обратить внимание на ведущие военные институты Росгвардии, расположенные в Перми, Санкт-Петербурге, Саратове и Новосибирске. По её словам, обучение в одном из этих вузов открывает широкие перспективы для профессионального роста, а по окончании выпускник получает офицерское звание и возможность продолжить службу в элитных подразделениях национальной гвардии России.

Также на прямую линию позвонил 35-летний житель Кемерова, недавно вернувшийся в регион после нескольких лет работы в частной охране. Мужчина выразил желание попробовать свои силы в Росгвардии и уточнил, какие вакансии доступны на сегодняшний день. В ходе беседы он сообщил, что имеет высшее юридическое образование и прошёл срочную службу в армии. Ему разъяснили, что в территориальном управлении открыты вакансии в подразделениях лицензионно-разрешительной работы, а также во вневедомственной охране.

Всего в ходе прямой линии было принято более десяти обращений. Звонки поступали из разных городов области – Кемерова, Белова, Новокузнецка, Юрги и Мариинска. Также интерес граждан вызвали вопросы о сроках прохождения медицинской комиссии, льготах для военнослужащих и возможности получения служебного жилья.

«Прямая линия – это возможность получить персональную консультацию от профильного специалиста, уточнить детали и взвешенно подойти к вопросу трудоустройства. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили ответственные, мотивированные люди, и всегда открыты к диалогу», - подчеркнула подполковник Ольга Тумакова.

Фото: Росгвардия