В Кузбассе прошли II Всероссийские соревнования по самбо памяти героя Росгвардии

В Прокопьевске в техникуме физической культуры прошли II Всероссийские соревнования по самбо памяти сотрудника ОМОН «Рубеж» старшего сержанта Владимира Никитина, погибшего при исполнении служебного долга на СВО.

В этом году в турнире приняли участие более 500 юношей и девушек 12-14 лет из различных регионов России, в том числе спортсмены из Донецкой Народной Республики. Почетными гостями стали глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, представители Правительства Кузбасса, руководители и педагоги техникума, а также мать, супруга с дочерью и тренер погибшего бойца.

Открытие мероприятия посетил заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков, который оценил высокий уровень организации соревнований.

«Эти соревнования — символ преданности и уважения к памяти тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее. Благодаря усилиям организаторов, на турнир приходит много молодежи, которая узнает о подвиге нашего боевого товарища. Это для нас самое важное - чтобы память о Владимире жила вечно», - добавил подполковник Денис Ситенков.

Соревнования проходили в течение двух дней. Сборная Кузбасса в неофициальном зачете завоевала второе командное место. Победители турнира примут участие в первенстве России среди юношей и девушек в мае в Можайске.

Владимир Никитин, именем которого назван турнир, был талантливым самбистом. В возрасте 7 лет он записался в секцию самбо к Владимиру Носикову. Именно благодаря самбо Владимир развил в себе честность, справедливость, целеустремленность и силу воли. Постоянный труд помог ему выполнить разряд кандидата в мастера спорта по самбо, стать призером различных соревнований.

В 2009 году Владимир Никитин стал студентом Прокопьевского техникума физической культуры, а после окончания был призван в ряды Вооруженных Сил России. В 2017 году Владимир пришел на службу во вневедомственную охрану Росгвардии, а спустя два года он перевелся в новокузнецкий ОМОН.

В феврале 2022 года Владимир Никитин вместе с сослуживцами отправился в район проведения специальной военной операции для защиты мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его жизнь трагически оборвалась 25 февраля при выполнении служебно-боевых задач.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, Владимир Никитин награжден Орденом мужества посмертно. Школа №54, в которой учился будущий защитник Отечества, теперь носит его имя.

Фото: Росгвардия