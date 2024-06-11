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В Кузбассе прошли областные соревнования добровольных пожарных команд

В поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа встретились лучшие добровольные пожарные команды из 12 территорий региона.
Невзирая на дождь и слякоть огнеборцы включились в бескомпромиссную борьбу. Состязания предполагали надевание боевой одежды и снаряжения, боевое развертывание от мотопомпы и подачу двух стволов «Б» от одной магистральной линии. Также участников соревнований ждали эстафета и перетягивание пожарного рукава.
По итогам соревнований победила добровольная пожарная команда Прокопьевского округа. Второе место заняла команда Топкинского округа, и третье место досталось команде Тяжинского округа.
Ежегодные региональные соревнования на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной команды» проводятся в Кемеровской области – Кузбассе в целях пропаганды создания добровольной пожарной охраны.

Общество
Прокопьевск
Топки
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/06/2024
Общество
Прокопьевск
Топки
Тяжин
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