В Кузбассе прошли областные соревнования добровольных пожарных команд

В поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа встретились лучшие добровольные пожарные команды из 12 территорий региона.

Невзирая на дождь и слякоть огнеборцы включились в бескомпромиссную борьбу. Состязания предполагали надевание боевой одежды и снаряжения, боевое развертывание от мотопомпы и подачу двух стволов «Б» от одной магистральной линии. Также участников соревнований ждали эстафета и перетягивание пожарного рукава.

По итогам соревнований победила добровольная пожарная команда Прокопьевского округа. Второе место заняла команда Топкинского округа, и третье место досталось команде Тяжинского округа.

Ежегодные региональные соревнования на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной команды» проводятся в Кемеровской области – Кузбассе в целях пропаганды создания добровольной пожарной охраны.