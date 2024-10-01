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В Кузбассе протяженность сетей газораспределения увеличилась на 64,8%

На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили ход исполнения программы догазификации в Кузбассе.

В регионе семь газифицированных муниципальных образований: города Кемерово, Новокузнецк, Топки, Юрга, а также Кемеровский, Новокузнецкий, Юргинский муниципальные округа.

За период действия программы догазификации с 2021 года протяженность сетей газораспределения увеличилась с 746,1 км до 1229,4 км — на 64,8%, что позволило создать техническую возможность для газификации более 11,3 тысячи домовладений.

Всего в рамках региональной программы до конца 2024 года запланировано построить 367,5 км газопроводов, что позволит обеспечить голубым топливом 13 тысяч потребителей.  

Газификация больших городов Кузбасса, таких как Кемерово, Юрга и Новокузнецк разбита на этапы с ежегодным запуском нескольких комплексов газопроводов до 2031 года.  

В текущем году по поручению Президента России Владимира Путина программа по догазификации дополнительно распространилась на садовые некоммерческие товарищества — СНТ. В Кузбассе в план-график включены 1252 домовладения садовых товариществ.

Подробнее узнать об условиях догазификации и подать заявку можно на сайте Единого оператора газификации connectgas.ru.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
01/10/2024
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