«В Кузбассе проведены обязательные профилактические визиты в сфере ветеринарного надзора»

В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области ветеринарного надзора Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2023 проведено 37 обязательных профилактических визитов в отношении объектов контроля осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою сельскохозяйственных животных, отнесенных к чрезвычайно высокой и высокой категории рисков в Кемеровской области-Кузбассе.

В ходе обязательных профилактических визитов контролируемые лица были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска и недопущению неисполнений ветеринарных требований. Также сотрудниками Управления даны консультации по интересующим вопросам.