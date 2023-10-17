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«В Кузбассе проведены обязательные профилактические визиты в сфере ветеринарного надзора»

 В рамках осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области ветеринарного надзора Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2023 проведено 37 обязательных профилактических визитов в отношении объектов контроля осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою сельскохозяйственных животных, отнесенных к чрезвычайно высокой и высокой категории рисков в Кемеровской области-Кузбассе.

       В ходе обязательных профилактических визитов контролируемые лица были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска и недопущению неисполнений ветеринарных требований. Также сотрудниками Управления даны консультации по интересующим вопросам.

Общество
kuzbassnews.ru
17/10/2023
Общество
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