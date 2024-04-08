В Кузбассе проведены выездные обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения

В марте 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровская области — Кузбассу в Новокузнецком муниципальном округе проконтролировано 43 гектара земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий, (без взаимодействия с контролируемыми лицами) установлены признаки нарушений земельного законодательства, выразившиеся в невыполнении правообладателями установленных требований и обязательных мероприятий по защите земельных участков от зарастания древесно-кустарниковой и сорной многолетней травянистой растительностью. Нарушителям выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований с предложениями принять исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.