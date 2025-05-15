В Кузбассе проводятся проверки состояния объектов, благоустроенных по программе инициативного бюджетирования

Представители министерства финансов Кузбасса проверят состояние более 20 объектов, благоустроенных в 2024 году в рамках регионального проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива». Всего в прошлом году было реализовано свыше 160 идей.

«Принцип программы «Твой Кузбасс — твоя инициатива»: жители предлагают объект, который хотят привести в порядок, местная администрация помогает подготовить проект, жители и местный бизнес вносят небольшую часть средств на его реализацию, мы оплачиваем основную часть работ, контролируем работу подрядчиков, чем сейчас и занимается специальная комиссия. Таким образом мы получаем сквер, парк, детскую или спортивную площадку, которую придумали сами жители», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Выборочный визуальный осмотр проводится ежегодно. Цель выездных проверок — проконтролировать, в каком состоянии находятся объекты после их ввода в эксплуатацию и нет ли нареканий со стороны жителей. Если будут обнаружены какие-либо дефекты, подрядчик оперативно приступит к их устранению. Работы будут выполнены в рамках гарантийного обслуживания за счет подрядной организации. В состав комиссии входят представитель администрации муниципального образования и в обязательном порядке представитель инициативной группы, которая разработала проект. В общей сложности планируется посетить 14 территорий, в числе первых — Калтан и Осинники.

В поселке Малиновка Калтанского городского округа летом 2024 года благоустроили Обелиск славы. В мемориальном комплексе заменили пешеходные дорожки, установили скамейки, заменили облицовку подиума памятника, отремонтировали стелу и барельеф. Также была установлена новая мемориальная доска с именами воинов — жителей Малиновки, павших в годы Великой Отечественной войны.

В Осинниковском городском округе на территории парка «Мир» в поселке Тайжина в рамках проекта «Твой Кузбасс — твоя инициатива» в 2024 году благоустроена универсальная открытая спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Здесь уложен асфальт, специальное резиновое антискользящее покрытие, установлены футбольные ворота, баскетбольные кольца и волейбольная сетка.

Как отметили сотрудники министерства, все объекты находятся в удовлетворительном состоянии, в муниципалитетах должным образом следят за их содержанием.

Также в списке объектов, которые планируется проверить в ближайшее время, — школьный стадион в Юрге, спортивные площадки в Заводском и Рудничном районах Кемерова и в микрорайоне Бабанаково города Белово, площадка для выгула и дрессировки собак в микрорайоне Солнечном города Топки. Объезды территорий продлятся до конца августа.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса