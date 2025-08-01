В Кузбассе пройдет чемпионат России по парашютному спорту

С 1 августа на аэродроме «Танай» в Промышленновском округе стартует чемпионат России по парашютному спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах: точность приземления (личная и командная), акробатика, двоеборье (индивидуальное и командное).



Регистрация на соревнования еще идет. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 30 лучших спортсменов со всей России, а также представители сборных команд из Республики Беларусь, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.



По итогам чемпионата из сильнейших спортсменов будут сформированы сборные команды Российской Федерации для участия в международных соревнованиях.



Чемпионат России по парашютному спорту будет проходить до 11 августа. В финальный день состоится церемония награждения — победителям в торжественной обстановке вручат кубки и медали.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса