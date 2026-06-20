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В Кузбассе пройдет традиционный фестиваль «День сибирского купечества»

10 и 11 июля 2026 года в Мариинске пройдет VI фестиваль «День сибирского купечества». Открытие состоится в 13:00 в городском парке имени А.В. Суворова. Гостям предстоит двухдневное путешествие в эпоху купеческой Сибири с насыщенной деловой, развлекательной и спортивной программой.

Как отмечают организаторы, «День сибирского купечества» — это не просто фестиваль, а настоящее погружение в атмосферу минувших времен, возможность ощутить дух предпринимательства и меценатства, которым славилась Сибирь. Мариинск на два дня станет машиной времени, перенося гостей в увлекательное историческое путешествие.

В первый день запланированы деловые и развлекательные мероприятия. В рамках форума «Деловые и предприимчивые» организуют мастер-классы для юных предпринимателей, встречи с экспертами из Москвы и Кемерова, а также инфотур для туроператоров. Любители спорта смогут присоединиться к занятию по гиревому спорту с чемпионом мира Антоном Анасенко. Центральным событием станет Променад по улице Ленина, где воссоздадут атмосферу купеческого города рубежа XIX–XX веков – с иммерсивными спектаклями, салонами, театральными балаганами, уличными музыкантами и историческими квестами. Вечером в парке пройдут сарафанная вечеринка, огненное шоу и выступление барабанщиков.

Второй день начнется карнавальным шествием и большой Купеческой ярмаркой. Продолжится фестиваль центров казачьей культуры «Сибирская станица», а также турниром гиревиков «Битва титанов» с участием сильнейших спортсменов из Кузбасса, Новосибирска, Омска, Томска и Красноярского края. На протяжении дня будут работать ярмарка мастеров, детские площадки, театральный балаган и стилизованные точки питания. Вечером состоится розыгрыш «Монеты удачи», выступление кавер-группы, а завершится праздник салютом.
Фестиваль объединит темы семьи, бизнеса, казачества, музыки, театра и спорта, предлагая активности для всех возрастов. 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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