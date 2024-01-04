В Кузбассе работают праздничные площадки для семейного отдыха

Жители и гости региона получили возможность активно начать 2024 год и выбрать мероприятие по душе в рамках праздничной кампании «Новогодний Кузбасс! Большие сибирские каникулы».

В Кемерове в этом году впервые работает резиденция Деда Мороза в парковой зоне ДК шахтеров. Дети могут погрузиться в новогоднюю сказку, встретить главного Волшебника зимы и сделать с ним памятное фото. Потом всей семьей можно прогуляться по зимнему бору на лыжах или покататься на коньках, прокат которых организован на территории ДК.



В Осинниках на Станции юных техников имени П.В. Лосоногова проходят мастер-классы «Сборка инерционных автомобилей» из конструктора «Лего». Ребята вместе с родителями собирают машины по инструкции и соревнуются на дальность хода. Сегодня в мероприятии приняли участие 6 семейных команд, в составе которых были юные конструкторы от 7 лет. Все участники получили много положительных эмоций.



В Проскоковском центральном Доме культуры Юргинского округа устроили праздничный бал для 135 юных талантов - отличников учебы и дополнительного образования, спортсменов, призеров региональных и всероссийских конкурсов. Губернаторскую премию за отличную учебу получили 100 ребят. Подарком для юных талантов и их родителей стал музыкальный спектакль «Серебряная стрела».



В Тисульской спортшколе в рамках декады спорта сегодня состоялся Новогодний турнир по стритболу. Участвовали ребята старше 16 лет. Соревновались по круговой системе: каждая команда из 5 человек по очереди играла с остальными. Поболеть за своих пришли младшие братья и сестры, родители, дедушки и бабушки. Получился большой семейный праздник спорта. Победителям вручили медали и грамоты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса