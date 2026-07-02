В Кузбассе работница пункта выдачи заказов Wildberries и её супруг осуждены за серию краж дорогостоящих товаров

Супруги из Мариинского муниципального округа Кузбасса организовали схему хищения дорогостоящих товаров через электронный сервис компании Wildberries, похитив более десяти смартфонов и ноутбук.

Как следует из материалов уголовного дела, супруг работницы пункта выдачи заказов предложил жене заняться кражей дорогостоящих товаров. Она поначалу не соглашалась на противозаконные действия, но впоследствии супруг убедил её в том, что никто не заподозрит в кражах работницу пункта выдачи. В итоге она согласилась.

В дальнейшем они неоднократно заказывали через электронный сервис компании ноутбук и мобильные телефоны стоимостью от 45 до 58 тысяч рублей. После поступления товаров на склад пункта выдачи злоумышленниками осуществлялась подмена содержимого упаковки различными предметами, а сам заказ возвращался продавцу как невостребованный. Похищенные телефоны обвиняемые реализовывали через комиссионные магазины и продавали частным лицам.

Таким образом супругами были похищены ноутбук и более десяти смартфонов. Ущерб, причинённый местным предпринимателям, составил более полумиллиона рублей. До рассмотрения судом уголовного дела фигуранты частично возместили причинённый ущерб на сумму около 110 тысяч рублей.

В судебном заседании супруги полностью признали вину в совершённых преступлениях и настаивали на рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

Мариинский городской суд Кемеровской области назначил каждому из подсудимых наказание в виде штрафа по 300 тысяч рублей.

Также осуждённые обязаны выплатить местным предпринимателям невозмещённую сумму причинённого ущерба в размере около 440 тысяч рублей.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Марииснкий городской суд