В Кузбассе работник, выбрасывая с четвёртого этажа доски, по неосторожности причинил смерть своему коллеге

Летом 2023 года работник одной из образовательных организаций Мариинска, выполняя работы по демонтажу старых шкафов, сбрасывал доски с четвёртого этажа здания. И одна из досок упала на отошедшего от здания дворника, причинив травмы, от которых позже наступила его смерть.

Как следует из материалов уголовного дела, в августе 2023 года в здании образовательной организации Мариинска производился ремонт. Один из работников (впоследствии подсудимый по уголовному делу), выполняя работы по демонтажу старой мебели и панелей на четвёртом этаже здания, выбрасывал демонтированные доски из окна. И в результате неосторожных действий одна из досок упала на отошедшего от стены здания дворника, которого подсудимый не видел до того момента, как выбросил доску. Выбежав из здания, он попросил срочно вызвать скорую медицинскую помощь, а сам находился до приезда медицинских работников рядом с потерпевшим. Несмотря на госпитализацию, потерпевший через полтора месяца умер от полученных травм. В отношении работника было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении и раскаялся в содеянном. Ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения, при котором наказание за совершение преступления не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Государственный обвинитель, защитник подсудимого, а также потерпевшая (родственница погибшего) не возражали против применения такого порядка судебного разбирательства.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, а также отсутствие отягчающих и наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мариинцу наказание в виде 1 года ограничения свободы.

В течение года осуждённый обязан один раз в месяц являться для регистрации в государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания, а также не выезжать за пределы Мариинского муниципального округа и не изменять место проживания без согласия этого органа.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинской городской суд