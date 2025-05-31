В Кузбассе росгвардейцы обеспечили правопорядок на мероприятиях ко Дню пограничника

Ключевые торжества по случаю Дня пограничника развернулись накануне в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. Представители вневедомственной охраны Росгвардии стали участниками торжественных мероприятий, обеспечив правопорядок.

Вместе с заслуженными ветеранами пограничной службы сотрудники Росгвардии участвовали в церемониях, которые стали олицетворением признательности и почтения к героизму пограничников. Параллельно с этим, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали безопасность мест проведения торжественных собраний и следили за соблюдением правопорядка во время праздничных мероприятий, включая концертные программы.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений не зафиксировано.

Фото: Росгвардия