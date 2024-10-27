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В Кузбассе росгвардейцы ответили на вопросы участников ярмарки вакансий о службе в войсках правопорядка

В городе Белово сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ярмарке вакансий. Росгвардейцы представили подробную информацию о службе в войсках национальной гвардии и наличии имеющихся вакансий.

Всем заинтересованным соискателям росгвардейцы рассказали о задачах, специфике, условиях и критериях отбора прохождения службы во все подразделения ведомства Кемеровской области, а также в ДНР и ЛНР.

Особое внимание граждан стражи правопорядка уделили социальным гарантиям сотрудников, таким как высокое денежное довольствие, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях Росгвардии, бесплатного проезда и медицинского обслуживания, карьерного роста и льготного выхода на пенсию.

Также для горожан были подготовлены и розданы брошюры с подробной информацией и контактами. Те соискатели, кто не смог посетить мероприятие, но желают поступить на службу в Росгвардию, могут ознакомиться с информацией на официальном сайте территориального органа 42.rosguard.gov.ru в разделе ВАКАНСИИ.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Белово
kuzbassnews.ru
27/10/2024
Общество
Белово
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