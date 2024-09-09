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В Кузбассе росгвардейцы поблагодарили молодого человека за гражданский поступок

В Анжеро-Судженске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность 23-летнему местному жителю, который добровольно выдал правоохранителям незаконное оружие и боеприпасы.

По словам молодого человека, он помогал матери с ремонтом в доме покойной бабушки. Во время разбора вещей в кладовой он наткнулся на ружье и патроны. Зная, что хранение подобного арсенала является противоправным деянием, он сразу решил сдать находку стражам правопорядка.

По предварительным данным, выданным является одноствольное  незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра, 8 патронов к нему, а также 1 кг пороха. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой молодому человеку могут выплатить денежную премию в размере около 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
09/09/2024
Общество
Анжеро-Судженск
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