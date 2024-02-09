В Кузбассе росгвардейцы пресекли кражу компьютерной периферии на сумму более 23 000 рублей

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который пытался похитить из охраняемого объекта игровые клавиатуры стоимостью более 23 000 рублей.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал сработавшей кнопки тревожной сигнализации в магазин электроники на улице Ленина. На выходе из объекта росгвардейцы задержали неоднократно судимого 29‑летнего местного жителя, у которого в руках был неоплаченный товар.

По предварительной информации, посетитель взял три клавиатуры общей стоимостью 23 397 рублей, после чего попытался положить товар под верхнюю одежду. После безуспешных стараний спрятать периферию злоумышленник решил выйти из торговой точки с устройствами в руках. Работники магазина заметили противоправные действия и вызвали наряд Росгвардии, который благодаря оперативным действиям пресек кражу товара на выходе из торговой точки.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия