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В Кузбассе росгвардейцы присоединились к международному «Географическому диктанту»

В Кемерове в культурно-просветительском центр М.М. Сперанского сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант – 2024».

В акции, организованной Русским географическим обществом, приняли участие более 20 росгвардейцев, а также воспитанники профильных классов Росгвардии школы №74. Представители войск правопорядка вместе с другими знатоками ответили на тематические вопросы и пополнили свои знания по географии.

«Сегодня наши участники решили освежить школьные познания, узнать что-то новое и расширить свой кругозор.  К этому мероприятию присоединилось и юное поколение, которые вместе со старшими наставниками успешно справились с диктантом», – отметила военнослужащая территориального органа Росгвардии прапорщик Елена Землинская.

Акция проходит на всех континентах земного шара. По завершению мероприятия росгвардейцы получили персональные сертификаты, подтверждающие их участие в Географическом диктанте.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/11/2024
Общество
Кемерово
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